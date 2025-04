Managementförderung der GRS soll „Sprungbrett für erfolgreiches Unternehmertum“ sein

Die Goodyear Retail Systems GmbH (GRS) hat sich das Ziel gesetzt, ihre Reifenfachhandelspartner in allen geschäftsrelevanten Bereichen zukunftssicher aufzustellen. Dazu zählt auch, frühzeitig geeignete Nachfolger für bestehende Betriebe zu finden und diese auf ihre künftigen Führungsaufgaben vorzubereiten. Deshalb wurde vergangenes Jahr das sogenannte GRS-Managementförderprogramm neu aufgelegt – speziell ausgerichtet auf die Anforderungen des Reifenfachhandels und angepasst an die aktuellen Bedürfnisse der Branche. Im vergangenen Juni starteten 21 Teilnehmer in das zweijährige Programm zur Vorbereitung auf die eigene Unternehmensführung. Jetzt ist gewissermaßen also „Halbzeit“ bei der aktuell bereits siebten Auflage dieser Art Förderung, die seitens der GRS als „Sprungbrett für erfolgreiches Unternehmertum“ angesehen wird.

