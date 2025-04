Verlängerte Partnerschaft zwischen Bridgestone und Fußballschule Rummenigge

Der Reifenhersteller Bridgestone setzt auch in diesem Jahr seine 2023 begonnene Partnerschaft mit der Fußballschule Michael Rummenigge fort, die mit ihren deutschlandweiten Trainingscamps das sportliche Engagement von Kindern und Jugendlichen fördert. „Sportsgeist, Ausdauer und Leistungsbereitschaft sind Werte, die sowohl die Entwicklung angehender Fußballprofis als auch die Markenidentität von Bridgestone prägen. Es freut uns sehr, die Trainingscamps auch in diesem Jahr gemeinsam weiterzuführen, da wir die gleiche Leidenschaft sowie Werte teilen und ebenfalls mit Blick in die Zukunft etwas verändern und aktiv mitgestalten möchten“, sagt Michael Rummenigge. Dabei geht das Engagement des Unternehmens über den Sport hinaus und setzt sich der Reifenhersteller auch für mehr Sicherheit im Straßenverkehr ein etwa über sein sogenanntes Road Safety Program, das vor nicht allzu langer Zeit mit dem Prince Michael International Road Safety Award ausgezeichnet wurde. „Die Förderung der Verkehrssicherheit ist ein zentrales Anliegen von Bridgestone. Ganz im Sinne unseres Bridgestone-E8-Commitments setzen wir uns aktiv dafür ein“, unterstreicht Christian Mühlhäuser, Vice President Bridgestone Central Europe .

