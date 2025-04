Selbstmacher für Räderwechsel gut ausgerüstet, bei der Sicherheit hapert’s

Laut einer unter gut 1.000 Pkw-Besitzern durchgeführten Umfrage der Alca Mobil Logistics + Services GmbH, die hinter der Autozubehörmarke Heyner steht, nehmen 37 Prozent von ihnen den saisonalen Räderwechsel selbst in die Hand – sofern sie denn überhaupt umrüsten und nicht auf Ganzjahresreifen unterwegs sind. Damit hat sich dieser Anteil gegenüber einer entsprechenden Umfrage des Unternehmens aus dem Jahr 2019, wo sich lediglich 20 Prozent der Teilnehmer in diesem Sinne geäußert haben sollen, zwar beinahe verdoppelt. Aber dennoch hat mit aktuell 58 Prozent die Mehrheit von ihnen angegeben, für den Rädertausch eine Werkstatt aufzusuchen. Für die Arbeit in Eigenregie ist die Do-it-yourself-Fraktion der Umfrage zufolge zwar durchaus gut ausgerüstet mit entsprechendem Werkzeug, aber bei der Absicherung des Fahrzeuges während der Arbeiten hapert es.

