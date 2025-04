Investitionen und Bestellungen wirken sich auf Pyrum-Geschäftskennzahlen aus

Die Pyrum Innovations AG hat die vorläufigen Kennzahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr veröffentlicht. Danach seien Ergebnis und Vermögenslage „durch Investitionen am Stammsitz in Dillingen sowie für Bestellungen von Anlagenkomponenten mit langen Lieferzeiten für den neuen Standort in Perl-Besch“ geprägt gewesen. Die Umsatzerlöse stiegen im Geschäftsjahr um 76 Prozent auf 2,02 Millionen Euro. Die aktivierten Eigenleistungen beliefen sich mit plangemäß fortschreitendem Bau der Anlagenerweiterung in Dillingen und des Neubaus in Perl-Besch auf 7,47 Millionen Euro (minus 36,2 Prozent), während die Gesamtleistung bei 10,19 Millionen Euro (minus 20,4 Prozent) lag. Das vorläufige Konzernjahresergebnis lag bei einem Minus von 10,88 Millionen Euro nach einem Minus von 9,51 Millionen Euro im Vorjahr. Unterdessen meldete das auf die Pyrolyse von Altreifen spezialisierte und in Dillingen/Saar ansässige Unternehmen auch die Verlängerung des Vertrags von Finanzvorstand (CFO) Kai Winkelmann um weitere fünf Jahre bis zum 31. März 2030.