Aktualisierte/erweiterte TyreSystem-Drehmomentübersicht für Radschrauben

Die RSU GmbH bzw. ihr Onlinegroßhandelsplattform TyreSystem hat 2022 erstmals eine Drehmomentübersicht für Radschrauben aufgelegt in zwei Postergrößen und als Ringbuch. Gedacht als Arbeitserleichterung für Kfz-Werkstätten war nach Unternehmensangaben die Resonanz darauf durchweg positiv. Deswegen gibt es jetzt eine Neuauflage mit mehr als 1.100 Fahrzeugmodellen, von denen alleine 130 – besonders im Bereich der Elektrofahrzeuge solcher Hersteller wie BYD, Great Wall, MG und Nio – seit der Erstauflage neu hinzugekommen sind. „Die Drehmomentübersicht zeigt topaktuelle Daten für alle gängigen Fahrzeugmodelle auf einen Blick. Dadurch entfällt die langwierige Suche nach Drehmomenten in Handbüchern und Onlinedatenbanken“, so der Anbieter. Die Poster, die in den Formaten DIN A0 und DIN A1 über den TyreSystem-Webshop bestellt werden können, werden mit zwei Kunststoffschienen, Ösen und alternativ Klebepunkten zur Wandbefestigung bzw. für eine einfache Montage geliefert. Die Broschüre für den Werkzeugwagen ist im DIN-A5-Langformat gehalten, wobei alle drei Formate laut RSU aus hochwertigem, langlebigem Material bestehen und schmutzabweisend sind.