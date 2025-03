Pulverisierte Rundenrekorde bei den Moto2-/Moto3-Läufen in Argentinien

Sowohl beim Qualifying als auch bei den Rennen selbst sind im Moto2-/Moto3-Klassement des Motorrad-Grand-Prix am vergangenen Wochenende in Argentinien neue Rundenrekorde auf Pirelli-Reifen aufgestellt worden. Dabei wurde die bisherigen, aus den Jahren 2022 bzw. 2023 stammenden Bestzeiten nicht nur ein bisschen, sondern recht ordentlich verbessert. Im Moto2-Qualifying war Manuel Gonzalez mit einer Minute und 40,870 Sekunden mehr als 1,6 Sekunden schneller unterwegs als die 2023 von Alonso Lopez gefahrene Zeit von einer Minute und 42,472 Sekunden. Im Moto3-Qualifying verbesserte Matteo Bertelle mit seiner KTM und einer Minute und 46,034 Sekunden die bisherige Bestzeit aus dem Jahr 2022 um sogar 2,4 Sekunden. Ähnlich sah es bei den schnellsten Rennrunden aus, die im Moto2-Lauf durch den Briten Jake Dixon und im Moto3-Klassement durch Ángel Piqueras jeweils um fast 1,2 Sekunden verbessert werden konnten. „Das Wochenende in Argentinien verlief für uns in jeder Hinsicht äußerst positiv. Obwohl die Fahrer noch nie zuvor mit unseren Reifen auf dieser Strecke gefahren waren, waren sie seit Freitag alle sehr schnell und haben die Allzeitrundenrekorde in ihren jeweiligen Klassen deutlich verbessert“, freut sich Pirellis Motorradrennmanager Giorgio Barbier angesichts dessen. Er schreibt das Ganze einer „wirklich vorbildlichen Leistung“ der Reifen des italienischen Herstellers zu, der 2024 Dunlop abgelöst hat als exklusiver Reifenausrüster der Moto2 und Moto3.