Sailun aus China sieht „historischen Erfolg“, der offenbar kein Zufallstreffer war

Ein „historischer Erfolg“, das sei die Top-Ten-Platzierung im jüngsten AutoBild-Sommerreifentest für den in China produzierten Sailun Atrezzo ZSR2 gewesen. War man sich bisher beinahe sicher, Reifen aus chinesischer Produktion laufen in den Tests der großen Zeitschriften und Automobilklubs mit, damit ein Mindestmaß an Leistungsspreizung darstellbar und eine gewisse Dramaturgie in der Testerzählung möglich sind, so hat sich dieser Generalverdacht mit dem jüngsten Test von AutoBild wohl erledigt. Bereits die Top-Ten-Platzierung im Vorauswahlbremstest und damit die Qualifikation für des Finale des diesjährigen AutoBild-Sommerreifentests sei „mehr als nur ein Achtungserfolg“ für den Hersteller aus China gewesen, betont dieser nun mit Blick auf eine „permanent und rasant nach oben verlaufende Erfolgsgeschichte von Sailun“.

Dass das von AutoBild dokumentierte Leistungsniveau des Sailun Atrezzo ZSR2 in der Größe 225/40 R18 augenscheinlich kein Zufallstreffer war, zeigt ein Blick zurück ins vergangene Jahr. Bereits beim ADAC-Sommerreifentest 2024 hatte der 2023 vorgestellte und eingeführte Reifen (in der Größe 215/55 R17) die strengen Tester des Klubs nicht enttäuscht, was diesen – trotz des einen oder anderen Defizits – eine insgesamt befriedigende Gesamtnote wert war. Auch AutoBild äußerte sich jetzt insgesamt positiv, kritisierte lediglich eine „deutlich eingeschränkte Kilometerlaufleistung“ beim Sailun-Reifen, fand darüber hinaus aber in keinem der sicherheitsrelevanten Bereiche etwaige Schwächen.

Beim diesjährigen ADAC-Sommerreifentest in der Größe, die auch AutoBild getestet hatte, war der Sailun Atrezzo ZSR2 hingegen nicht mit von der Partie.