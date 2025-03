Euromaster baut neuen Mixed-Standort für Lkw-/Pkw-Kunden in Rommerskirchen auf

Das deutsche Euromaster-Netzwerk schafft weitere Kapazitäten zur Betreuung seiner Lkw-Kunden. Wie es dazu in einer Mitteilung heißt, wolle die Michelin-Tochter im Spätsommer dieses Jahres in Rommerskirchen (zwischen Köln und Düsseldorf) einen eigenen neuen Standort eröffnen, mit dem man „auf die steigende Nachfrage nach professionellen Services für Lkw-Flotten“ reagiere. Die neue Euromaster-Filiale in Rommerskirchen soll das bestehende Lkw-Servicecenter in Hürth bei Köln ergänzen, so der Auto- und Reifenservicespezialist. Die neue Großwerkstatt werde speziell auf die Bedürfnisse von Lkw-Flottenkunden ausgerichtet sein, neben Lkw-Boxen aber auch zusätzlich Servicebühnen für Pkw bieten.

