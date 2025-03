Norddeutsche Spedition setzt bei Tankfahrzeugen auf Lkw-Reifen von Bridgestone

Zuverlässigkeit, Sicherheit, Pünktlichkeit: Besonders in der Gefahrgutlogistik spielen diese drei Aspekte eine entscheidende Rolle, um Liefertermine und gesetzliche Vorgaben einzuhalten – so auch für die Johannes Martens (GmbH & Co. KG) Spedition. Das Unternehmen, spezialisiert auf die Beförderung von Mineralöl und technischen Gasen, legt seit fast 80 Jahren einen starken Fokus auf Qualität und Sicherheit. Daher setzt das Unternehmen mit eigener Werkstatt am Hauptsitz in Drestedt auf regelmäßige Wartung und Inspektion sowie auf Bereifung von Bridgestone. Bereits seit 2022 unterstützt der Reifenhersteller den Fuhrpark in puncto Sicherheit, Leistung und Effizienz, woraus sich eine starke Partnerschaft entwickelte, die bis heute anhält.

