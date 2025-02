Brembo blickt auf 50 Jahre Motorsport zurück – Neues Logo

Brembo blickt eigenen Worten zufolge „auf 50 Jahre voller Erfolge und Innovationen“ in der Welt des Motorsports zurück. Damals 1975 hatte der italienische Bremsenspezialist die ersten Gusseisenscheiben der Formel 1 an die Scuderia Ferrari geliefert. Zur Feier dieses bedeutenden Meilensteins hat das Unternehmen für das Jubiläumsjahr zahlreiche Highlights und Aktivitäten geplant. Damit wolle Brembo „seine spannende Geschichte von Leidenschaft und Innovationskraft“ erzählen und sein kontinuierliches Engagement für Spitzenleistungen sowohl im Zweirad- als auch im Vierradrennsport unterstreichen. „Wir sind überaus stolz darauf, dieses Rennsportjubiläum zu feiern“, erklärt Matteo Tiraboschi, Executive Chairman der Brembo Group. „Dank 50 Jahren Erfahrung auf höchstem Niveau vertrauen heute alle Formel-1- und MotoGP-Teams auf Brembo. Und die von unseren Ingenieuren erhobenen Daten zeigen, dass oft nicht der Fahrer den Sieg holt, der am schnellsten fährt, sondern der Fahrer, der am besten bremst.“ Speziell für das Jubiläumsjahr entwickelt, soll ein Brembo-Logo die Errungenschaften in 50 Jahren Motorsport illustrieren.