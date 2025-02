Alcar-Gruppe gibt Veränderungen im Management bekannt

Ab Februar sind Veränderungen im Managementteam der Alcar-Gruppe in Kraft getreten, um das Unternehmen optimal auf zukünftige Herausforderungen und Chancen auszurichten. Nach über 30 Jahren an der Spitze der Alcar Gruppe übergibt Alexander Riklin die Funktion des CEO an Christian Morawa. Dieser übernimmt damit die alleinige Leitung der Alcar Holding und damit auch der gesamten Alcar Gruppe, in die jetzt auch Mario Bagheri als Chief Sales Officer berufen ist.

