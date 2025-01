Erwartungen gesprengt: Veranstalter mit Automobilmesse Erfurt mehr als zufrieden

Bei der diesjährigen Automobilmesse Erfurt sind nach Veranstalteraussagen erneut wieder 30.000 Besucher gezählt worden, die Ende Januar in Thüringens Landeshauptstadt auf mehr als 100 Aussteller trafen. Dieses Ergebnis habe alle Erwartungen gesprengt, heißt es mit Blick darauf vonseiten der Messe Erfurt GmbH, die sich insofern darin bestätigt sieht, dass man mit dem Konzept „Autos zum Anfassen“ auf dem richtigen Weg ist. „Unser Ziel war es, dass sich jeder Besucher am Auto erfreut. Mit einem Blumenstrauß an Attraktionen haben wir ein Erlebnis für jedermann geschaffen“, so Messegeschäftsführer Michael Kynast. Denn abgesehen von den Fahrzeugen selbst, die dort zu sehen waren, fungierte die Messe demnach zugleich als Plattform für neue Technologien/Trends und bot zusätzlich beispielsweise noch Drift- und Stuntshows oder Liveevents. Mit der Aktion „Praxis trifft Zukunft“ wurden zudem Schüler und junge Talente eingeladen, moderne Technologien hautnah zu erleben und sich über Karrierechancen in der Automobilbranche zu informieren. „Die Automobilmesse Erfurt bietet für jeden etwas – von faszinierenden Fahrzeugen über Familienunterhaltung bis hin zu spannenden Einblicken in die Mobilität der Zukunft“, verweist Kynast schon heute auf die nächstjährige Automobilmesse Erfurt, die vom 23. bis zum 25. Januar 2026 stattfinden wird.