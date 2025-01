Bridgestone verliert nach Ferrari weiteren Topmanager in Europa

Die Region West des Bridgestone-Konzerns, wozu seit 2023 die Strategic Business Units (SBUs) Americas und EMEA gehören, verliert einen weiteren hochrangigen Manager. Nachdem erst Ende des vergangenen Jahres Paolo Ferrari das Unternehmen verlassen hatte, für das er zuletzt als Chief Executive Officer die Region West verantwortet hatte, geht nun auch Laurent Dartoux (59), und zwar bereits ab dem 1. Februar. Dartoux, der seit zehn Jahren in den Diensten des Herstellers steht und dort zuletzt als Group President die SBU EMEA unter Ferraris US-amerikanischem Nachfolger Scott Damon führte, zu der auch der deutsche Markt gehört, stehe Bridgestone zwar weiterhin „in beratender Funktion“ zur Seite, heißt es dazu in einer Mitteilung. Da allerdings in derselben Mitteilung – anders als bei dem Hersteller ansonsten üblich – kein Nachfolger benannt wird, bleibt unklar, welche Aufgaben mit der neuen Funktion Dartoux‘ genau verbunden sind.