Goodyear nimmt Produktion in Colmar-Berg nach zwei Tagen wieder auf

Nachdem ein Feuer in Goodyears Reifenwerk im luxemburgischen Colmar-Berg am Montagnachmittag eine Evakuierung aller Mitarbeiter nach sich zog und damit die Produktion stilllegte, konnte dieses nur zwei Tage später bereits wieder hochgefahren werden. Wie der Hersteller dazu auf Nachfrage der NEUE REIFENZEITUNG mitteilt, seien zwischenzeitlich auch die zwölf Mitarbeiter, die unter dem Verdacht von Rauchvergiftungen in Krankenhäuser eingeliefert worden waren, allesamt „wieder wohlbehalten entlassen werden“, so der Hersteller. Das Feuer selbst, das im Mischbereich des auf Nfz-Reifen spezialisierten Werkes aus bislang ungeklärter Ursache ausgebrochen war, war noch am selben Nachmittag gelöscht worden. Goodyear betont dazu: „Wir danken allen beteiligten Feuerwehrleuten und Mitarbeitern für ihr schnelles und entschlossenes Handeln. Die Produktion im Werk wurde am 22. Januar wieder aufgenommen, und wir gehen davon aus, dass sie sich in den kommenden Wochen normalisieren wird. Unsere Teams haben alles in ihrer Macht Stehende getan, um die Auswirkungen des Vorfalls auf unseren Service zu minimieren. Der Einfluss auf unsere Lieferfähigkeit war begrenzt, und wir gehen davon aus, dass sich die Situation in den nächsten Wochen normalisieren wird.“