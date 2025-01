Initiative ZARE wächst weiter – „Breite Expertise“

Erneut kann die Initiative ZARE (Zertifizierte Altreifenentsorger) einen neuen Partner in ihren Reihen begrüßen. Wie es dazu in einer Mitteilung des Zusammenschlusses von im Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk e.V. (BRV) organisierten Unternehmen heißt, sei die Erwin Welzenbach Spedition GmbH nun dem Netzwerk beigetreten. Das Familienunternehmen aus Rieneck (Bayern) bringe umfassende Erfahrung in der wertorientierten Entsorgungslogistik für Industrie, Gewerbe und Handel mit und trage zur flächendeckenden Altreifenentsorgung in Deutschland bei. „Mit Welzenbach als neuem Partner festigen wir unsere Position als führendes Netzwerk für nachhaltige Altreifenentsorgung“, erklärt Christina Guth, Netzwerkkoordinatorin von ZARE. „Die breite Expertise und das Engagement von Welzenbach im Bereich Transport- und Entsorgungslogistik sind eine wertvolle Ergänzung, die uns helfen wird, unsere Mission einer umweltgerechten Kreislaufwirtschaft weiter voranzutreiben.“ Aktuell engagieren sich 18 Unternehmen in dem Netzwerk.