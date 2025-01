Kompletträder im Wert von über 110.000 Euro gestohlen

Die Polizei in Bad Doberan und Bützwo ist derzeit mit der Aufklärung von Einbrüchen in ein Autohaus und zwei Werkstätten beschäftigt. Zum einen wurden auf dem Gelände eines Autohauses in Bad Doberan drei Container gewaltsam geöffnet. Aus ihnen sollen mehrere hundert Kompletträder im Wert von über 110.000 Euro entwendet worden sein. Zudem seien aus einem Werkstattbetrieb in Kronskamp bei Laage Werkzeuge im Wert von etwa 10.000 Euro gestohlen worden. Bei einem weiteren Einbruch in eine Autowerkstatt sei Bargeld gestohlen worden. Ob die Taten in einem Zusammenhang stehen, ist bisher noch nicht bekannt. Hinweise nehmen die Dienststellen in Bad Doberan unter der Telefonnummer 038203 560 und in Bützow unter 038461 4240 entgegen.