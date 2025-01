Blum ist neuer Vertriebsleiter Belgien/Luxemburg bei Bohnenkamp Benelux

Als Ableger des namensgebenden Großhändlers mit Haupt- und Gründungssitz in Osnabrück hat die im niederländischen Soesterberg beheimatete Tochter Bohnenkamp Benelux B.V. seit Anfang des neuen Jahres einen neuen Vertriebsleiter für die Märkte in Belgien und Luxemburg. Diese Aufgabe hat Gert Blum übernommen, dem das Unternehmen umfangreiche Erfahrungen und Fachwissen in der Welt des Vertriebs und rund um den Aufbau von Kundenbeziehungen in den Beneluxländern attestiert. Gesammelt hat er all dies unter anderem im Handel mit Land- und Baumaschinen, aber auch im Geschäft etwa Landwirtschaftsreifen während einer fast fünf Tätigkeit für Trelleborg Wheel Systems (TWS) bzw. Mitas, die mittlerweile zu Yokohama TWS gehören. Blum soll mit seiner Marktkenntnis und kundenorientierten Herangehensweise einen Beitrag dazu leisten, die Bohnenkamp-Position als „führender Anbieter von hochwertigen Reifen und Zubehör zu stärken“, wie es vonseiten Bohnenkamp Benelux B.V. dazu heißt.