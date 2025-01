Nokian-Tyres-Nachfolger in Russland bricht letzte Brücken ab

Knapp zwei Jahre, nachdem Nokian Tyres dem russischen Reifenmarkt den Rücken gekehrt und sein dortiges Reifenwerk verkauft hat, hat nun auch der Käufer Tatneft die letzten Anknüpfungspunkte an den ehemaligen Eigentümer getilgt. Wie es dazu in Medienberichten heißt, habe Ikon Tyres – Nachfolger des finnischen Herstellers in Russland – jetzt auch die Produktion von Reifen der Nokian-Tyres-Zweitmarke Nordman eingestellt. Die entsprechenden Profile der Produktlinie für das mittlere Marktsegment würden künftig als Ikon Character angeboten, während Ikon Tyres seine Premiumprodukte bereits seit Längerem unter dem Markennamen Autograph anbietet.