Bohnenkamp firmiert ab sofort als europäische Aktiengesellschaft

Vor mehr als 70 Jahren gegründet, ist die bisherige Bohnenkamp AG inzwischen mit Tochtergesellschaften und Repräsentanzen in über 30 Ländern vertreten. Jetzt dokumentiert das Unternehmen aus Osnabrück diese Entwicklung auch in der Gesellschaftsform und firmiert ab sofort als europäische Aktiengesellschaft – Bohnenkamp SE. „Mit diesem Schritt tragen wir der wachsenden Internationalität unserer Geschäftstätigkeiten Rechnung“, erklärt Vorstand Michael Rieken den Hintergrund. In einem entsprechenden Schreiben informierte das Unternehmen seine Kunden und Partner über die Anpassung und betonten, dass sämtliche Geschäftsprozesse und Ansprechpartner unverändert bleiben. „Es handelt sich lediglich um eine formale Anpassung der Geschäftsform. Für unsere Handelskunden bleibt alles so, wie es ist – zuverlässig, bodenständig und zu 100 Prozent orientiert an deren Bedürfnissen”, betont Rieken.