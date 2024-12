„Bestens geeignet“ – AvD plädiert für IAA-Rückkehr nach Frankfurt

War Frankfurt von 1951 bis 2019 und damit über Jahrzehnte hinweg Schauplatz der Internationalen Automobilausstellung (IAA), findet die Automesse bekanntlich seit 2021 am Standort München statt. Laut dem Automobilclub von Deutschland (AvD), auf dessen Initiative hin eigenen Worten zufolge die allererste IAA im Jahre 1900 zurückgeht, habe Hessens Ministerpräsident Boris Rhein unlängst aber großes Interesse an einer Rückkehr der Messe nach Frankfurt geäußert sekundiert von Mike Josef, Oberbürgermeister der Mainmetropole. Dies wohl nicht zuletzt vor dem Hintergrund, dass das innerstädtische Konzept in München zuletzt immer mehr in die Kritik geraten sei, wie es heißt. Während in der bayrischen Landeshauptstadt insofern demnächst über eine mögliche Verlegung der Ausstellungsflächen aus der Innenstadt entschieden werde und das Votum des Verbandes der Automobilindustrie (VDA) für die IAA-Zeit nach dem Jahr 2025 noch ausstehe, plädiert zumindest der AvD in Person von dessen Präsident Lutz Leif Linden für den Vorschlag, die IAA nach Frankfurt zurückzuholen.

