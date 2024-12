Die 125er schwächeln weiter, motorisierte Zweiräder insgesamt aber wieder im Plus

Ein deutliches November-Plus bei den Neuzulassungen von Maschinen mit einem Hubraum über 125 Kubikzentimeter hat dafür gesorgt, dass sich der Gesamtmarkt für motorisierte Zweiräder in Deutschland nach nunmehr elf Monaten des laufenden Jahres nach einem Minus noch Ende Oktober nun zurück im grünen Bereich präsentiert. Laut aktuellen Daten des Industrieverbandes Motorrad e.V. (IVM) sind im bisherigen Jahresverlauf rund 134.500 Krafträder und mehr als 17.500 Kraftroller erstmals auf die Straßen hierzulande gekommen, was im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum Zuwächsen von gut neun respektive drei Prozent entspricht. Zwar steht bei den Leichtkrafträdern und -rollern mit kumuliert bis dato fast 32.800 bzw. rund 31.000 Einheiten jeweils ein Minus unterm Strich, das im ersten Fall bei nahezu vier Prozent und im anderen bei annähernd neun Prozent liegt. Doch über alle Fahrzeugsegmente hinweg weist die IVM-Statistik mit Stand Ende November mit beinahe 215.900 Maschinen dennoch ein Plus zwischen drei und vier Prozent aus.