IAA will 2021 Neustart in München versuchen – Standortentscheidung

Der Verband der Automobilindustrie (VDA) hat sich entschieden: Nach fast 70 Jahren soll die kommende IAA Pkw nicht mehr in Frankfurt am Main stattfinden, sondern in München. Bayerns Landeshauptstadt habe „mit attraktiven Event Locations, ausgezeichneter Verkehrsinfrastruktur und Kompetenz bei der Organisation von Großveranstaltungen“ zu überzeugen gewusst, heißt es dazu aus dem VDA-Vorstand, der nach seiner Grundsatzentscheidung nun die Details für die IAA im kommenden Jahr ausverhandeln will.

