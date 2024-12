Niso Tech nimmt Maxi-Grip-Schraubspikes ins Sortiment auf

Passend zum meteorologischen Winteranfang vor einigen Tagen hat Niso Tech ein neues Produkt ins Sortiment aufgenommen: Maxi-Grip-Schraubspikes. Wie es dazu in einer Mitteilung der in Essen ansässigen Vertriebsgesellschaft des schwedischen Unternehmens heißt, bestehe jeder Spike „aus einer gehärteten und verzinkten Schraube mit Sechskantkopf und einem speziellen, besonders verschleißfestem Hartmetallkern“. Da Spikes für Kraftfahrzeuge im öffentlichen Straßenverkehr in Deutschland – mit wenigen Ausnahmen – laut StVZO seit 1975 verboten sind, seien Maxi-Grip-Spikes für Stapler, Traktoren, Schneefräsen, Rasenmäher (Roboter) sowie Arbeits-, Einsatz- und Geländefahrzeuge vorgesehen, wenn diese auf Privatgrundstücken oder Betriebsgeländen genutzt werden. Dort könnten die Schraubspikes Niso Tech zufolge „für sicheren Griff bei winterlichen Verhältnissen auf Eis und festgefahrenem Schnee“ sorgen. Bei Bedarf könnten die Spikes – „in Skandinavien millionenfach bewährt“ – nach Gebrauch bzw. am Ende des Winters mit dem mitgelieferten Adapter wieder aus dem Reifen entfernt werden. Die Spikes lassen sich im Übrigen auch im Profil von Schuhen verwenden, wie es dazu abschließend von Niso Tech heißt.