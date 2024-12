ADAC Nordrhein läutet 24-Stunden-Rennen mit Vorverkauf und Neuerungen ein

Vom 19. bis 22. Juni des kommenden Jahres findet auf und neben dem Nürburgring wieder das 24-Stunden-Rennen statt. Dazu haben die Veranstalter jetzt den Kartenvorverkauf gestartet, wie es dazu in einer Mitteilung heißt, in der der ADAC Nordrhein aber auch erklärt: Darüber hinaus sei auch „eine Reihe von Neuerungen“ geplant. Dazu gehören etwa erstmals digitale Tickets sowie Print@Home-Tickets, außerdem gibt es für das 2025er Rennen erstmals sogenannte Racetickets, die die Tageskarten ersetzen und sowohl am Sonnabend als auch am Sonntag und damit für das gesamte Rennen gültig sind. Zu den Neuerungen gehört auch die Möglichkeit, vorab einen Parkplatz vor Ort und auch ein Campingareal zu reservieren – für beides sollen begrenzte Kontingente zur Verfügung stehen. Erneut soll es außerdem Bundle-Tickets geben, die für beide 24-Stunden-Rennen am Nürburgring sowie die Woche drauf in Spa-Francorchamps (26. bis 29. Juni) gelten.