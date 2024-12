Neues Ausbildungs-/Schulungszentrum von First Stop in Frankreich eröffnet

Die Netzwerke First Stop und Côté Route in Frankreich, die von bzw. über Bridgestone betrieben werden, haben ein neues Ausbildungs-/Schulungszentrum erhalten. Wie es dazu in einer Mitteilung von First Stop France heißt, könnten die Beschäftigten aus Werkstatt und Verkauf der immerhin 370 Standorte des Netzwerkes sich in der Einrichtung in Carpentras im Süden Frankreichs künftig immer auf der Höhe der Zeit halten. „Dieses Zentrum stellt eine wesentliche Säule unserer Entwicklungsstrategie dar“, so Eric Brisard, Generaldirektor von First Stop Ayme, der ergänzt: „Diese Investition zeigt unser langfristiges Engagement für unsere Mitarbeiter und Kunden, indem wir ihnen die Werkzeuge und das Wissen zur Verfügung stellen, die sie benötigen, um in ihren jeweiligen Rollen zu glänzen.“ Im zu Ende gehenden Jahr haben First Stop und Côté Route mehr als 250 Mitarbeiter geschult und 5.200 Schulungsstunden im Rahmen der „First Stop Academy“ abgehalten. Hierzulande betreibt das First-Stop-Netzwerk kein eigenes Ausbildungs-/Schulungszentrum, greift allerdings auf externe Schulungsträger wie etwa das Trainingscenter von Bridgestone in Dietzenbach oder auch auf BRV-Schulungen sowie natürlich auf etliche interne Veranstaltungen zurück.