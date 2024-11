Zwei neue Pirelli-Motorradreifen für die kommende Saison

Für die nächste Motorradsaison bringt Pirelli zwei neue Reifen auf den Markt. Der eine ist das Motocross-Profil „Scorpion MX32 Mid Soft“, das gegenüber dem Vorgänger „Scorpion MX32“ an der Front mit verbessertem Bremsverhalten aufwarten und zudem Kurvenfahren erleichtern soll, während der Hinterradreifen vor allem mehr Traktion biete. In ihn hat der Anbieter demnach seine Erfahrung im Motocross-Spitzensport einfließen lassen, die ihm schon zu über 80 WM-Titeln verholfen hat. Der andere Reifen erweitert die „Diablo“-Reihe des Herstellers in eine neue Richtung. Zumal das „Diablo Powercruiser“ genannte Produkt keinen direkten Vorgänger hat, sondern Teil einer völlig neuen Custom-Touring-Reihe von Pirelli sein soll speziell für Fahrzeug der entsprechenden Kategorie. Insofern wird es beschrieben als „sportliche Interpretation eines Custom-Touring-Reifens für leistungsstarke Cruiser und Bagger“. Bei beiden verwendet Pirelli eigenen Worten zufolge eine neue Technologie für eine kontrastreichere Beschriftung auf den Seitenwänden und damit bessere Lesbarkeit. Im Fall des völlig neu entwickelten Motocross-Reifens, der sein offizielles Debüt zum Start der nächsten Motocross-Weltmeisterschaftssaison geben wird, befindet sich auf der Seitenwand demnach zudem ein gelbes Pirelli-Label, damit er bei Rennen schnell identifiziert werden kann.

