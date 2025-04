Continental kündigt Reifenwerksschließung in Malaysia an

Continental will eine seiner beiden Reifenfabriken in Malaysia schließen. Wie dazu lokale Medien unter Verweis auf ein Statement des deutschen Herstellers berichten, soll das 1979 in Betrieb genommene Werk in Alor Setar mit aktuell rund 950 Beschäftigten noch vor dem Ende dieses Jahres die Produktion von Pkw- und LLkw-Reifen, die im asiatisch-pazifischen Markt vertrieben werden, sowie die von Motorradreifen einstellen. Der Entscheidung sei „eine umfassende Überprüfung der Geschäftstätigkeit“ mit dem Ziel vorausgegangen, „die Wettbewerbsfähigkeit und die Geschäftsergebnisse des Unternehmens in der Region Asien-Pazifik zu sichern“. Continental hatte 2003 ein Joint Venture mit dem lokalen Hersteller Sime Darby Bhd. aus Malaysia geschlossen und das daraus hervorgegangene Gemeinschaftsunternehmen Continental Sime Tyre Sdn. Bhd. 2012 komplett übernommen. Continental betreibt im malaysischen Petaling Jaya außerdem ein Werk für Nfz-Reifen.