Neuer Yokohama-TWS-Präsident Bartoli startet „mit Bescheidenheit“ und in Kontinuität

Kommenden Sonntag übernimmt Elio Bartoli als neuer Präsident Verantwortung an der Spitze von Yokohama TWS und tritt damit die Nachfolge von Paolo Pompei an, der zu Nokian Tyres wechselt. Anlässlich der jüngsten Landwirtschaftsmesse EIMA, die Anfang November in Bologna stattfand, hatte unserer Verlagsgruppe – namentlich die Kollegen von PneusNews.it aus Italien – Gelegenheit zum Austausch mit Bartoli über dessen neues Aufgabengebiet. Dieses, so sagt er, wolle Bartoli „mit Bescheidenheit“ und mit Kontinuität ausfüllen.

