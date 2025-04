Kumho Tire gibt Standort-Shortlist für geplante Fabrik in Europa bekannt

Spätestens seit einem Jahr ist bekannt, dass Kumho Tire ein Reifenwerk in Europa errichten und dafür rund eine Billion Won (690 Millionen Euro) investieren möchte. Nun werden diese Pläne augenscheinlich konkreter, wie dazu unsere britische Schwesterzeitschrift Tyres & Accessories online auf Tyrepress.com berichtet. Danach stehen aktuell noch drei Länder als mögliche Standorte für den Neubau im Fokus: Polen und Portugal – beides EU-Staaten – sowie Serbien, wie dazu CEO Jung Il-Taik anlässlich einer Produktvorstellung in Südkorea Mitte April betont hatte; zuvor hatten dem Vernehmen nach auch Rumänien und die Türkei auf der Shortlist gestanden, nicht allerdings Portugal. Auch hat sich der Zeitplan leicht verändert. Hatte es bisher geheißen, die Bauarbeiten würden 2025 beginnen und das Werk dann 2027 seinen Regelbetrieb aufnehmen, heißt es nun, das Werk werde erst ab 2027 hochgefahren, woraus sich eine Verzögerung der bisher bekannten Pläne um ein Jahr ableiten ließe. Derzeit betreibt Kumho Tire jeweils drei Fabriken in Korea und in China sowie jeweils eine in den USA und Vietnam und produziert dort in Summe 60 Millionen Reifen jährlich, von denen der aus Südkorea stammende Hersteller mutmaßlich rund ein Viertel in Europa absetzt.