Jetzt sind’s 81: Vorzeitig zwei weitere WM-Titel im Motocross für Pirelli

Schon nach der vorletzten Runde in der Motocross-Weltmeisterschaft kann Pirelli zwei weitere Titel zu seiner bisherigen Erfolgsbilanz in dieser Motorsportdisziplin hinzuaddieren. Denn am vergangenen Wochenende haben sich Jorge Prado Garcia (Red Bull GasGas Factory Racing) und Andrea Adamo (Red Bull KTM Factory Racing) bei dem Lauf auf dem Offroadkurs des Maggiora Park in Italien vorzeitig die Krone im MXGP- respektive MX2-Klassement der Serie sicher können. Da sie jeweils auf Reifen des Typs „Scorpion MX32“ des Herstellers vertrauen, entspricht dies damit Titel Nummer 80 und Nummer 81 für Pirelli.