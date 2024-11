Hierzulande gut 14.000 Motorradreifen von Pirelli-/Metzeler-Rückruf betroffen

Hatte Pirelli Mitte Oktober in einem an Großhändler gerichteten Schreiben zunächst von „möglichen Leistungsthemen“ mit Blick auf die Motorradreifen „Tourance Next“ und „Tourance Next II“ seiner Marke Metzeler und den das eigene Logo auf der Seitenwand tragenden „Scorpion Trail II“ (jeweils in der Größe 150/70 R18 70V/W) und von einem möglichen Rückruf derselben gesprochen, startete rund eine Woche später bereits ein solcher zunächst im US-amerikanischen Markt. Vor wenigen Tagen hat nun auch das Kraftfahrtbundesamt (KBA) einen entsprechenden Rückruf veröffentlicht, wobei es nach Angaben der Behörde um weltweit alles in allem gut 65.300 Einheiten geht, von denen vermutlich nicht ganz 14.100 Stück in Deutschland vermarktet wurden – die National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) hatte für die USA von knapp 3.100 möglichen Fällen berichtet. Bei den fraglichen Reifen aus dem Produktionszeitraum 2016 bis 2024 könne „unregelmäßiger Reifenverschleiß (…) zur Ablösung der Lauffläche oder plötzlichem Druckverlust führen“, so das KBA. Vorfälle mit Sach- und/oder Personenschäden seien bisher nicht bekannt, aber nichtsdestoweniger wird Verbrauchern geraten, Kontakt mit dem Reifen-/Motorradhandel bzw. einem Servicebetrieb aufzunehmen für einen Austausch betroffener Reifen.