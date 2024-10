Pirelli denkt über Rückruf von verschiedenen Motorradreifen nach – Verkauf soll gestoppt werden

Wie der der Reifengroßhändler Göggel mitteilt, wurde er heute von Pirelli informiert, verschiedene Motorradreifen zurückzuhalten und den Verkauf zu stoppen. Der Grund von Pirelli: Es gibt derzeit „mögliche Leistungsthemen mit den Produkten Metzeler Tourance Next, Metzeler Tourance Next II und Pirelli Scorpion Trail II in der spezifischen Größe der Hinterachse 150/70 R18. Alle Produktionswochen sind involviert.” Wie der Reifenhersteller dem Großhändler mitgeteilt hat, soll die Information auch an die Unterhändler des Unternehmens weitergeleitet und wenn möglich, auch bei der Erhebung von Daten der Endverbraucher mitgewirkt werden. „Pirelli erwägt, die oben genannten Produkte zurückzurufen. Sollten wir dies tun, werden wir Sie über die Modalitäten für die Rückgabe der Lagerbestände informieren“, heißt es in der Mail von Pirelli an Göggel.