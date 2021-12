Erste zehn Sätze des „Tourance Next 2“ werden verlost

Angekündigt hatte Metzeler seinen „Tourance Next 2“ ursprünglich schon zur diesjährigen Motorradsaison. Doch im Frühjahr dann wurde seitens der zu Pirelli gehörenden Marke der Marktstart ihres neuen Profils für leistungsstarke Enduros verschoben – aufgrund corona-bedingter Einflüsse. Jetzt aber steht der Nachfolger des „Tourance Next“ offenbar in den Startlöchern: Zumindest hat Metzeler unter dem Namen „Abenteueraktion“ ein Gewinnspiel gestartet, bei dem allen, die bis zum 31. Dezember daran teilnehmen, die Chance auf einen der ersten zehn verfügbaren Sätze des „Tourance Next 2“ versprochen wird. Darüber hinaus werden außerdem noch drei Fahrerlebnis-Events bei der Deutschlandvorstellung des neuen Reifens im Frühjahr 2022 verlost. Wer mitmachen will, sollte dem https://bit.ly/Metzeler-Abenteuer-2022 folgen, sich dort unter Angabe des aktuell gefahrenen Motorradmodells für die Aktion registrieren und zudem kurz beschreiben, warum man den neuen Metzeler-Reifen für den perfekten Gewinn hält. cm