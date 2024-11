Marangoni bleibt Unterstützer der Recircle-Awards und wird Trophy-Sponsor

Auf der Autopromotec in Bologna im kommenden Mai sollen wieder die Recircle-Awards vergeben werden. Wie es dazu jetzt vonseiten der Organisatoren heißt, habe man Marangoni als „offiziellen Trophy-Sponsor“ für sich gewinnen können. David Wilson, Herausgeber der Zeitschriften Retreading Business und Tyre & Rubber Recycling, durch die die Awards verliehen werden, sagte: „Die Marangoni Group unterstützt die Recircle-Awards seit ihrer Gründung. Die Unterstützung durch wichtige Branchenakteure wie Marangoni kann die Position der Recircle-Awards als wichtigstes globales Preisverleihungsevent zur Anerkennung der nachhaltigen Leistungen unserer Branche nur stärken.“ Vittorio Marangoni, Präsident der Marangoni Group, erklärte seinerseits: „Es ist eine große Freude für uns, die Recircle-Awards zu unterstützen, da wir der Meinung sind, dass es nicht genug Bewusstsein und Wissen über die besten Nachhaltigkeitspraktiken in der Reifenindustrie gibt, wie z. B. die Runderneuerung. Derzeit können die Normierungen für die Awards in zunächst 18 Kategorien eingereicht werde, sodass dann am 20. Januar mit der Veröffentlichung der Finalisten die eigentliche Abstimmungsphase beginnt. In Summe werden 22 Awards verliehen.