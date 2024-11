EMS: Hankook zeigt neben Supercars auch neuen UHP-Reifen

Am 29. November startet mit dem Preview Day die Essen Motor Show. Und Reifenhersteller Hankook ist mal wieder mittendrin. Bis zum 8. Dezember erwartet die Besucher auf dem 400 Quadratmeter großem Stand 16A in Halle 7 das breite Produktportfolio. Auch Reifen der Zweitmarke Laufenn und eine UHP-Reifen-Weltpremiere sowie viele spannende Fahrzeuge ganz nach dem Geschmack der Tuningbranche werden zu sehen sein. Höhepunkt gleich zu Beginn der Essen Motor Show ist die Jubiläumsenthüllung des Kampagnenfahrzeuges 2025 von Tune it! Safe!. Hankook ist seit dem ersten Tag Hauptsponsor der Initiative für sicheres Tuning.

