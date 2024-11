DeLuTa: Bohnenkamp präsentiert landwirtschaftliche Nutzfahrzeugreifen

Die Bohnenkamp SE wird auf den diesjährigen Deutschen Lohnunternehmer Tagen (DeLuTa) in Bremen erneut vertreten sein. Die Veranstaltung findet am 4. und 5. Dezember 2024 in den Bremer Messehallen statt. Sie bringt Lohnunternehmer, Hersteller und Lieferanten zusammen. Bohnenkamp zeigt dort als führender Großhändler für landwirtschaftliche Nutzfahrzeugreifen Flagge. Bohnenkamp SE wird die Messe nutzen, um ihre Serviceangebote sowie das für Lohnunternehmen maßgeschneiderte Produktsortiment vorzustellen. Mit einem breiten Angebot an Reifen, Rädern und Felgen für landwirtschaftliche Anwendungen positioniert sich Bohnenkamp als verlässlicher Partner des Fachhandels, der mit Nähe, Kompetenz und Zuverlässigkeit einen messbaren Mehrwert für Lohnunternehmen schafft. Zu den wichtigsten Agrarprofilen des Bohnenkamp-Sortiments gehören die Reifen der Marken Alliance und BKT. Beide sind für ihre spezialisierten Lösungen für den landwirtschaftlichen Einsatz bekannt, etwa die hochflexiblen IF- und VF-Profile. Sie erlauben eine präzise Anpassung des Reifendrucks, was zu einer verbesserten Bodenschonung, erhöhter Effizienz und geringerem Kraftstoffverbrauch führt. „Unter den wechselnden Einsatzbedingungen eines Lohnunternehmer-Alltags ist das ein klarer Vorteil“, unterstreicht Holthaus. Die Profile punkten zudem mit einer hohen Verfügbarkeit ab Lager und einer exzellenten Performance auf dem Feld – entscheidende Faktoren für Lohnunternehmen, die maximalen Einsatz bei möglichst geringen Ausfallzeiten erbringen müssen.