Landgericht Essen spricht Reifenhändler der Steuerhinterziehung in 17 Fällen schuldig

In den vergangenen Wochen hat das Landgericht Essen sich mit dem Tatvorwurf der Steuerhinterziehung befassen müssen, der gegen die beiden Vertreter eines Reifenhandels aus Haltern am See erhoben worden war, nachdem ein Mitbewerber im Februar 2020 Anzeige erstattet hatte. Es ging der Anklageschrift zufolge um einen Steuerschaden in Höhe von 5,7 Millionen Euro, der zwischen 2016 und 2021 verursacht worden sein soll, wie das Gericht dazu gegenüber der NEUE REIFENZEITUNG erklärte. Während die Wirtschaftsstrafkammer am Landgericht Essen das Verfahren gegen die Geschäftsführerin des Unternehmens, das sich derzeit in Liquidation befindet, bereits in der vergangenen Woche gegen eine Geldauflage eingestellt hatte, ist gestern nun ein Urteil gegen den Hauptbeschuldigten Mark S. ergangen.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen