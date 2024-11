„Roof of Africa” – Mitas ist exklusiver Reifenpartner des Enduro-Wettbewerbs

Die zu Yokohama TWS (Trelleborg Wheel Systems) zählende Marke Mitas verkündet eine neue Partnerschaft: Sie fungiert als exklusiver Reifenpartner des „Roof of Africa” genannten Rennens, das als eines der traditionsreichsten Hard-Enduro-Wettbewerbe gilt. Das bedeutet, dass man bei dem motorsportlichen Offroadevent vom 28. bis zum 30. November in Lesotho den mehr als 500 gemeldeten Startern und zusätzlich noch 100 Abenteuerfahrern als einziger Hersteller Reifen und zugehörige Services vor Ort anbieten wird. „Diese spannende Partnerschaft bringt zwei Marken zusammen, die historisch mit Hard-Enduro-Rennen verbunden sind. Wir können uns nichts Spannenderes vorstellen, unsere Hingabe und Leidenschaft für Enduro-Rennen zu zeigen, als die beim ‚Roof of Africa‘ an den Start gehenden Fahrer zu unterstützen“, sagt Gustavo Pinto Teixeira, Leiter Mitas-Motorradreifen bei Yokohama TWS. Erstmals 1967 in der Berglandschaft Lesothos ausgetragen, gilt es bei dem Wettbewerb demnach, über eine Strecke von 250 bis 350 Kilometern zahllose Anstiege zu bewältigen, wobei die Fahrer mit ihren Maschinen häufig die Marke von 3.000 Höhenmetern überschreiten, wie es weiter heißt.