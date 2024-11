Walter Röhrl ist zu Gast bei Bilstein auf der Essen Motor Show

Auch der Fahrwerksspezialist Bilstein wird sich vom 30. November bis 8. Dezember (Preview Day am 29. November) auf der Essen Motor Show präsentieren. Am Stand D21 in Halle 7 bietet das Unternehmen zahlreiche Highlights. Dazu zählt auch die Premiere des neuen Showcars und eine Autogrammstunde mit Bilstein-Markenbotschafter und Rallyelegende Walter Röhrl.

