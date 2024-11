Nokian Tyres verpflichtet sich zu neuen Klimazielen

Die Initiative Science Based Targets (SBTi) hat die neuen Ziele von Nokian Tyres zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen validiert. Dazu gehören sowohl die kurzfristigen Ziele für 2030 als auch die langfristigen Ziele, bis 2050 in der gesamten Wertschöpfungskette Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Die SBTi-Genehmigung bedeutet, dass die Ziele von Nokian Tyres mit dem übereinstimmen, was die neueste Klimawissenschaft für notwendig hält, um die globale Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Nokian Tyres war laut Unternehmensangaben der erste Reifenhersteller, dessen Ziele zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen im Jahr 2020 vom SBTi genehmigt wurden. Da eines der Hauptziele bereits im Jahr 2023, also sieben Jahre früher, erreicht wurde, beschloss das Unternehmen, seine Ziele zu aktualisieren.

