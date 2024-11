Anbindung von Efleetcon-Reifenmessgerät an „Mein-Autohaus“-App möglich

Mit ihrem sogenannte „Etirechecker“ bietet die Efleetcon GmbH ein Reifenmessgerät an, das die mit ihm aufnehmbaren Daten zur Profiltiefe und dem Luftdruck per Bluetooth an verarbeitende Endgeräte wie Tablets, PDAs, Smartphones oder PCs übermitteln kann. Ist die Eigenentwicklung des Unternehmens von Haus aus damit für eine Anbindung an unterschiedliche Werkstattsoftware-, DMS- oder sonstige IT-Lösungen geeignet, hat nunmehr auch die Loco-Soft Vertriebs GmbH eine solche für ihre „Mein-Autohaus“-App realisiert. Damit stehen mittels „Etirechecker“ draht- und papierlos erfasste Reifendaten im Anschluss dann auch in der Loco-Soft-Werkstattsoftware zur Verfügung beispielsweise zur Dokumentation rund um Einlagerung von Kundenrädern oder für eine Angebotserstellung bei zu geringer Profiltiefe.