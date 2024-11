Titan fÃ¤llt im dritten Quartal bei ErtrÃ¤gen wieder deutlich zurÃ¼ck

Titan International konnte in den zurückliegenden Quartalen zwar seine Umsätze weitestgehend stabil halten. Da aber die Erträge einbrachen, musste der US-amerikanische OTR- und Landwirtschaftsreifen- und -räderanbieter aber gleichzeitig einen ebenfalls deutlichen Margeneinbruch hinnehmen. Wie es dazu in dem aktuellen Neunmonatsbericht heißt, lag die Umsatzrendite nun nur noch bei 3,4 Prozent nach 8,9 Prozent im selben Zeitraum des Vorjahres. Die Zahlen wirken umso dramatischer, lag die Umsatzrendite nach dem Halbjahr doch noch bei 15,6 Prozent, woraus klar wird: Gerade das dritte Quartal lastete auf den Erträgen und damit den Margen. „Wir konzentrieren uns nicht nur auf Wachstum, sondern auch auf die Kosten und auf das, was wir kontrollieren können“, betonte Paul Reitz, President und CEO des Herstellers angesichts des unsicheren Geschäftsumfeldes.

