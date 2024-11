Mit seinem „C35“-Rad deckt CMS diverse Pick-up-Anwendungen ab

Das im Frühjahr als Neuheit präsentierte Rad „C35“ hat der Hersteller CMS speziell für Pick-ups entwickelt. Angeboten wird es in den Größen 7,5×17 und 8×18 Zoll in zwei Farbvarianten: komplett in Schwarz oder in Schwarz mit diamantpolierten Speichen. Dabei wird die eine wie die andere Variante seitens des Anbieters als „voll wintertauglich“ beschrieben. „Das muskulöse Design mit den sechs V-förmigen Doppelspeichen und den markanten Winkeln zum Felgenhorn unterstreicht den kraftvollen Auftritt bei jedem Einsatz“, so CMS weiter, wo das Rad in den Lockkreisen 6×114,3 und 6×139,7 mit Einpresstiefen angefangen bei 38 bis hin zu 55 Millimetern für zahlreiche Pick-up-Anwendungen (siehe nebenstehende Tabelle) erhältlich ist.