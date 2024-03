CMS präsentiert mit dem C35-Rad ein Design für Pick-Up-Fahrzeuge

Mit dem C35 Pick-Up stößt Räderhersteller CMS in den Markt der automotiven Abenteurer vor. Das Neudesign soll die Herzen der Pick-Up-Fahrer erobern – unabhängig, ob sie als reine Nutzfahrzeuge auch schweres Gelände meistern müssen, oder frisch poliert im Großstadtdschungel beim Cruisen zum Einsatz kommen. Das Design des C35-Rades mit fünf Doppelspeichen und einem markanten Abschlusswinkel am Felgenhorn unterstreicht den kraftvollen Auftritt bei jedem Einsatz. Zur Neueinführung Ende März 2024 präsentiert der Räderspezialist aus St. Leon-Rot das Rad in den Ausführungen Diamant Schwarz Glanz und Schwarz Glanz.