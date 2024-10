Reifen Lorenz begrüßt 15 neue Azubis in Werkstatt und Büro

Im September fiel bei Reifen Lorenz der Startschuss für 15 neue Auszubildende, die ihre berufliche Zukunft in unterschiedlichen Fachbereichen bei dem in Lauf an der Pegnitz ansässigen Reifenfachhändler beginnen. Dazu zählen Ausbildungen in den Berufen Kfz-Mechatroniker/-in, Mechaniker/-in für Reifen- und Vulkanisationstechnik sowie Kaufmann/-frau Groß- und Außenhandelsmanagement. Maximilian Lorenz, Geschäftsführer des Filialisten, begrüßte die neuen Azubis und gab dabei den angehenden Fachkräften einen Einblick in das Unternehmen und dessen 94-jährige Geschichte. „Wir legen großen Wert auf Qualität und Teamgeist“, betonte Lorenz und versprach eine abwechslungsreiche und spannende Ausbildungszeit.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen