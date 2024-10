Bohnenkamp erinnert Fuhrparkverantwortliche, einen „Beitrag“ zu leisten

„Die Logistikbranche ist das Rückgrat unserer Wirtschaft. Ein reibungsloser Transport von Waren ist auch im Winter unerlässlich“, betont Mark Sobiech, Key Account Manager OEM Trailer & Truck/Flottenmanagement bei der Bohnenkamp SE. „Mit der richtigen Bereifung tragen wir dazu bei, dass die Lieferketten nicht durch witterungsbedingte Zwischenfälle gestört werden.“ Die Sicherheit der Fahrer, die Effizienz des Transports und die Zuverlässigkeit der Lieferketten – all das müsse im Mittelpunkt der jetzt laufenden Umrüstsaison stehen. Bohnenkamp SE appelliert daher an alle Fuhrparkverantwortlichen und Lkw-Betreiber, frühzeitig auf entsprechend wintertaugliche Reifen umzurüsten und so einen wichtigen Beitrag zur Verkehrssicherheit und zur Leistungsfähigkeit der Logistikbranche zu leisten. Um diesen „Beitrag“ zu leisten, bieten spezialisierte Großhändler wie Bohnenkamp eine breite Palette an Reifen an, deren Angebotsspektrum von Preis-Leistungs-orientierten Profilen bis hin zum Premiumreifen reicht. Das in Osnabrück ansässige Unternehmen setzt dabei bekanntlich vornehmlich auf Lkw-Reifen der Marken Nokian, Windpower und Sailun.