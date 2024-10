Drohender Frachterlöseinzug wegen gravierender Lkw-Reifenmängel

Bei Kontrollen des gewerblichen Güterverkehrs haben Beamte der Schwerlastkontrollgruppe des Polizeipräsidiums Trier am vergangenen Wochenende einen Kühlzug mit abgefahrenen Reifen aus dem Verkehr gezogen. Zwei der Reifen an der Antriebsachse der Sattelzugmaschine sollen dabei nicht die erforderliche Mindestprofiltiefe von 1,6 Millimetern erreicht haben. So weit, so schlecht. Bei einem von insgesamt vier beanstandeten Reifen war demnach aber sogar die Karkasse sichtbar, und das über den gesamten Reifenumfang. „Dass der Reifen noch nicht geplatzt war, dürfte nur einem glücklichen Umstand geschuldet sein“, so die Beamten, die angesichts dessen eine Weiterfahrt des Gespanns bis zum Wechsel aller vier bemängelter Reifen untersagten. Gegen den Fahrer und das Transportunternehmen wurde demnach ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, was für beide – heißt es weiter – ein hohes Bußgeld nach sich ziehen dürfte. Nach Angaben der Polizei werde mit Blick auf den aktuellen Fall außerdem ein Verfahren geprüft, wonach letzten Endes sogar der Frachterlös der Fuhre eingezogen werden könnte.