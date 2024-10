Auswirkung „kontinuierlicher Optimierungen“ auf Toyo-Standort Willich noch unklar

Ist der NEUE REIFENZEITUNG jüngst zu Ohren gekommen, der japanische Reifenhersteller Toyo Tire wolle bis spätestens 2025 seine Büros in Willich – Sitz sowohl der Toyo Tire Deutschland GmbH als auch der Toyo Tire Holdings of Europe GmbH – komplett schließen, haben wir natürlich bei dem Unternehmen nachgefragt, ob und gegebenenfalls was an dieser Sache dran sein könnte. „Toyo Tire analysiert, wie viele multinationale Großkonzerne, konstant seine Geschäftsstrategien weltweit, um kontinuierliche Optimierungen gewährleisten zu können. Hierzu gehört auch die Analyse des Europageschäftes“, wie sich einer Stellungnahme aus der japanischen Konzernzentrale dazu entnehmen lässt. Das Ganze sei bereits vor einigen Wochen initiiert worden und habe man in den letzten Tagen auch die Mitarbeiter europaweit mit einbezogen.

