Wieder Bridgestone-Promotion zur Reifenwechselzeit

Bridgestone bietet auch zur diesjährigen Reifenwechselzeit wieder Promotionaktionen für Händler und ihre Kunden. Bei „Drive our Best“ kombiniert der Reifenhersteller eigenen Worten zufolge einmal mehr eine „einfache und wirkungsvolle Aktivierungsmechanik mit attraktiven Service- und Wertgutscheinen“ im Gegenwert von bis zu 40 Euro, die bei Kampagnenpartnern wie Media Markt, Aral, Rewe etc. eingelöst werden können. Zusätzlich soll „Tyre Protect“ für Kaufanreize sorgen durch eine 24-monatige und kostenfreie Reifengarantie mit Extraschutz gegen eine Vielzahl von Reifenschäden. Beides unterstütze den Handel, die Nummer eins bei seinen Kunden zu bleiben, so das Unternehmen.

