Toyo Tires vor Werkseröffnung in Serbien mit Umfirmierung in Willich

Angesichts der noch für dieses Jahr geplanten Einweihung der neuen Toyo-Tires-Reifenfabrik in Serbien vollzieht der Hersteller organisatorische Veränderungen. Wie es dazu in einer Mitteilung heißt, werde die bisher als Toyo Tire Europe GmbH firmierende Vertriebsgesellschaft mit Sitz in Willich (Nordrhein-Westfalen) künftig als Toyo Tire Holdings of Europe GmbH firmieren. Die umfirmierte Gesellschaft werde dann zukünftig – so der Hersteller – das serbische Pkw- und LLkw-Reifenwerk „unter seinem Schirm“ haben.

Hier lesen Sie den kompletten Beitrag … NUR PREMIUM- UND ONLINE-ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF NRZ+-BEITRÄGE UND UNSER E-PAPER. MELDEN SIE SICH BITTE AN.



Login Username or E-mail Passwort Angemeldet bleiben LESER WERDEN